Российская школа подготовки собак-проводников отмечает 65-летие

Инструкторы Российской школы подготовки собак-проводников обучили и передали незрячим людям свыше четырёх с половиной тысяч четвероногих помощников. В этом году организация отмечает 65-летний юбилей.

В Москве и области запланированы торжественные мероприятия. В них принимают участие представители органов власти, руководители профильных организаций, кинологи, а также владельцы собак-поводырей из десятков регионов страны.

В рамках программы пройдут конкурс "Мы с хозяином вдвоём" и конференция, на которой обсудят реализацию совместных проектов, развитие социального туризма и подготовку волонтёров к сопровождению инвалидов по зрению.