Путин оценил отношения России с Китаем и Индией: "Медведь – он и есть медведь"

Президент России указал место "русского медведя" в союзе с Китаем и Индией. Владимиру Путину напомнили о сделанной в Пекине фотографии, где он сидит вместе с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.В СМИ снимок описали словами "слон, дракон и медведь".

Путин шуткой ответил на вопрос модератора пленарной сессии Восточного экономического форума о месте России в этом союзе. "Медведь - он и есть медведь", - сказал российский президент. При этом он подчеркнул, что, хотя медведь является символом России, но и самый большой тигр в мире – тоже российский, уссурийский.

Российский лидер напомнил, что про взаимодействие между драконом и слоном говорил не он, а Си Цзиньпин. Председатель КНР так описал отношения Китая и Индии, обращаясь к индийской делегации во главе с Нарендрой Моди, передает ТАСС.