Собянин рассказал о реализованных благотворительных проектах Москвы

Москва активно участвует в благотворительной деятельности. При поддержке города работает огромное количество некоммерческих организаций, запущено волонтёрское движение, созданы специализированные цифровые проекты.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, с помощью сервиса на портале мос.ру неравнодушные люди перевели более 240 миллионов рублей тяжелобольным детям; семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, участникам боевых действий и другим.

А благодаря городской программе лояльности "Миллион призов" на добрые дела перечислены уже свыше 655 миллионов рублей. В столице открыты 15 штабов по сбору гуманитарной помощи для участников спецоперации и жителей новых и приграничных регионов. Весомый вклад в благотворительность также вносят московские предприниматели.