Путин назвал лучшее место для встречи России и Украины

Москва - лучшее место для встречи России и Украины на высшем уровне.

Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ). Россия готова к встрече с украинской стороной. Безопасность будет обеспечена на должном уровне.

"Мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия стопроцентная", - заверил Путин, комментируя возможность встречи с Украиной.

Запросы Киева приехать в им назначенное место Путин считает избыточными.

"Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, ну вы поезжайте туда-то на эту встречу. Мне кажется, это просто избыточные запросы в наш адрес", - добавил российский лидер.

Ранее Путин в ходе ВЭФ заявил, что договориться по ключевым вопросам с украинской стороной практически невозможно.