Путин гарантировал безопасность Зеленского в Москве: главные заявления по Украине на ВЭФ

Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для встречи президентов России и Украины. По мнению российского лидера, требования Киева приехать в другие места — избыточны.
Заявление президента прозвучало на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин отметил, что готов к контактам с руководством Украины, но не видит в них смысла, потому что договориться по ключевым вопросам будет практически невозможно.
Другие заявления Путина по Украине:
- Россия дает стопроцентную гарантию безопасности Зеленскому в Москве.
- Киев еще недавно исключал возможности контактов с Россией, а сейчас они о таких контактах просят.
- РФ в полном объеме будет соблюдать мирные договоренности по Украине, когда они будут достигнуты;
- Гарантии безопасности должны быть и для России, и для Украины. На серьезном уровне их пока никто не обсуждал, отметил президент.
- Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
- Согласно конституции Украины, договоренности по территориям должны быть утверждены на референдуме, но для этого нужно отменить военное положение.
- Россию совершенно не устраивает возможное вступление Украины в НАТО.
- Россия никогда не возражала против интеграционных начал Украины на европейском направлении. Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС.