Путин гарантировал безопасность Зеленского в Москве: главные заявления по Украине на ВЭФ

Владимир Путин назвал Москву лучшим местом для встречи президентов России и Украины. По мнению российского лидера, требования Киева приехать в другие места — избыточны.

Заявление президента прозвучало на пленарном заседании Восточного экономического форума. Путин отметил, что готов к контактам с руководством Украины, но не видит в них смысла, потому что договориться по ключевым вопросам будет практически невозможно.

Другие заявления Путина по Украине: