Кейт Миддлтон странно повела себя с детьми: это увидели все

Накануне, 4 сентября, Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили Музей естествознания в Лондоне, а также прогулялись по парку. По такому поводу будущие король и королева Великобритании облачились в повседневную одежду, однако Кэтрин оставила распущенными уложенные локонами длинные волосы, которые с недавних пор осветлила.

Судя по комментариям в Сети, у многих пользователей осталось много вопросов к первому официальному выходу в свет Кейт Миддлтон в новом образе. В частности, общественность покоробила фотография супруги принца Уильяма, которую пара выложила на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". На снимке принцесса Уэльская позирует с детьми под дождем.

Некоторые особо наблюдательные комментаторы обратили внимание, что пока дети мокли под ливнем, сама Кэтрин спряталась под зонтом. Интернет-пользователи возмутились странным поведением Кейт, которая, по их мнению, вместо того, чтобы попытаться защитить ребят от дождя, лишь стояла и улыбалась.

А некоторые фанаты предположили, что Кэтрин просто сильнее беспокоилась не за чужих детей, а за свою новую прическу. Таким образом они намекнули на муссирующиеся в Сети слухи, что Кейт Миддлтон не перекрасила волосы, а стала носить парик.

Многие поклонники сравнили старые фотографии Кейт с новыми и уверенно заявили, что та действительно воспользовалась накладкой, ведь раньше ее волосы не отличались такой длиной и густотой. Теперь комментаторы бьют тревогу и считают, что от народа скрывают правду о состоянии Миддлтон. Некоторые пользователи Сети сделали вывод, что Кейт возобновила борьбу с раком, однако еще может совершать свои королевские обязанности, поэтому Дворец и молчит о настоящем положении дел.