Путин заявил об отсутствии стагнации в экономике

Президент России Владимир Путин не согласился с мнением главы Сбербанка Германа Грефа о стагнации экономики.

"Нет", - сказал Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава государства добавил, что некоторые члены правительства также говорят об экономическом застое из-за сохранения высокой ключевой ставки. Однако Путин объяснил, что эта мера направлена на борьбу с инфляцией в стране.

В 2024 году инфляция выросла на 4,4%. В связи с этим России нужно обеспечить "мягкую посадку экономики" и затормозить рост цен. Если ключевую ставку резко снизить, тогда цены будут расти.

Центробанк борется с инфляцией и пытается вернуться к нужным показателям - не более 4-5%, подчеркнул Путин.

Ранее Греф в ходе пресс-конференции в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил о технической стагнации и охлаждении в экономике России. Для предотвращения возможной рецессии ЦБ должен опустить ключевую ставку до 12%.

"Потом "заводить" экономику будет значительно сложнее", - подчеркнул он.