Путин призвал улучшить условия жизни на Дальнем Востоке

Владимир Путин призвал создать такие условия, чтобы людям хотелось жить на Дальнем Востоке. Президент России выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам российского лидера, следует повысить условия жизни в дальневосточных регионах. В том числе, надо фокусироваться на социальной и культурной сферах. Президент подчеркнул, что именно повышение качества жизни на Дальнем Востоке позволит привлечь компетентные кадры, в том числе для работы в технологических проектах.

Ранее Путин на пленарном заседании предложил распространить экспериментальный правовой режим по использованию беспилотников на все регионы Дальнего Востока. Говоря о повышении уровня жизни, глава государства подчеркнул, что в противном случае этих кадров на Дальнем Востоке не будет, не будет тех людей, которые могли бы развивать эти технологии, передает ТАСС.