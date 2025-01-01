В Беларуси поймали агента польской разведки

В Беларуси задержан агент польской разведки. Об этом сообщает государственное телевидение республики. Разоблачить шпиона удалось в ходе спецоперации в Витебской области.

За подозреваемым установили слежку. И в момент передачи мужчине секретных материалов от подельника взяли с поличным. Вторым участником преступной сделки оказался местный житель, он также задержан.

В ходе допроса гражданин Польши признался, что получил задание добыть информацию о военных объектах и российско-белорусских учениях "Запад 2025". Маневры стартуют на следующей неделе. Возбуждено уголовное дело.