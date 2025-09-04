Маск проигнорировал приглашение на встречу с Трампом в Белом доме

Илон Маск не пришел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Американский предприниматель и миллиардер отклонил приглашение, сообщает телеканал CNN. Маск заявил, что на встрече будет его представитель.

Дональд Трамп встречался с ключевыми представителями IT-отрасли США. В Белый дом явились гендиректор запрещенной в России и признанной экстремистской организации Meta Марк Цукерберг, глава Apple Тим Кук и основатель Microsoft Билл Гейтс. Присутствовали также гендиректор Google Сундар Пичаи и глава OpenAI Сэм Альтман.

Как сообщалось ранее, Илон Маск приостановил анонсированное им создание новой политической партии. По словам предпринимателя, одним из главных факторов в его решении стало стремление сохранить хорошие отношения с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Вэнса считают потенциальным преемником Трампа в качестве кандидата от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.