Дочери певицы Валерии сделали операцию

От брака с продюсером Александром Шульгиным у певицы Валерии трое детей: сыновья Артемий и Арсений и дочь Анна. Последняя, к слову, не так давно официально сменила имя на Шена.

Отметим, что все наследники артистки так или иначе имели связь с музыкой. Например, Арсений долгое время серьезно занимался на рояле, ему пророчили отличную карьеру пианиста, однако в итоге он забросил инструмент и подался в бизнес. А Артемий занимается аранжировкой и записью музыки. Что касается Шены, то она одно время записывала и исполняла песни, а теперь работает в музыкальном отделе крупной и известной компании.

А еще наследница Валерии регулярно делится новостями о своем здоровье. Так, чтобы предупредить домыслы и слухи, Шена рассказала в официальном телеграм-канале, что перенесла операцию на кисти. Это случилось еще в конце августа. И вот лишь недавно она избавилась от гипса.

"Швы сняли, реабилитируем сустав. Пока на обезболивающих, но мобильность потихоньку возвращаю. Вчера была на первой тренировке за три недели. Да, пока в руку нельзя брать ничего тяжелее пера, а я не из тех, кто сдается", - сообщила Шена, которая старается не унывать.

Почему оказалась на хирургическом столе, дочь Валерии так и не рассказала. Однако в Сети многочисленные поклонники поддержали Шену и выразили надежду на ее скорое выздоровление.