Анджелина Джоли осталась без длинных волос ради новой роли

Анджелина Джоли не скучает после завершения бракоразводного процесса с Брэдом Питтом, который длился несколько лет. Знаменитая голливудская актриса приняла предложение и снимается в новом фильме "Тревожные люди".

Ради роли одной из самых красивых артисток зарубежного кинематографа пришлось расстаться со своими длинными волосами. Анджелина сделала каре. Более того, актриса осветлила волосы и стала блондинкой.

В Сети пользователи неоднозначно отнеслись к преображению голливудской дивы. Одни рассыпались в комплиментах, отметив, что светлый оттенок "освежил" стареющую Джоли. Другие же раскритиковали метаморфозу, произошедшую с актрисой. По их мнению, Анжелине не идут ни длина ни такой цвет волос.

Отметим, что бывшая супруга Брэда Питта ради работы смело соглашается на самые отчаянные эксперименты с внешностью. Анжелина Джоли с готовностью надевает парики, красит и стрижет волосы, часами просиживает в кресле гримера, чтобы закрасить или нарисовать татуировки.