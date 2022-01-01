МИД Германии назвал подрыв "Северных потоков" актом террора

Подрыв газопроводов "Северный поток 1" и "Северный поток 2" был актом террора. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Германии. Йоханн Вадефуль прокомментировал расследование подрыва и возможную роль в этом Украины изданию India Today.

Немецкий министр добавил, что полностью полагается на немецкую систему правосудия. Вадефуль ожидает, что следствие привлечет тех, кто устроил атаки на газопроводы 26 сентября 2022 года, к ответственности.

Итальянские карабинеры в ночь на 21 августа по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова. Его считают участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, устроившей подрывы.