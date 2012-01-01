Миллионы людей погибли из-за санкций, которые США и страны ЕС вводили против стран Глобального Юга. К такому выводу пришли авторы материала для издания Al Jazeera.

Издание подчеркивает, что Соединенные Штаты и Европа уже давно используют односторонние санкции как инструмент имперской власти, чтобы дисциплинировать и даже уничтожить правительства стран Глобального Юга, которые стремятся избавиться от господства Запада, наметить независимый путь и установить какой-либо значимый суверенитет. Согласно приведенным документам, односторонние санкции, введенные США и ЕС с 1970 года, привели к гибели 38 миллионов человек. В 2021 году, по последним данным, санкции привели к гибели более 800 000 человек.

Ежегодно в результате санкций погибает в несколько раз больше людей, чем непосредственно в результате военных действий (в среднем около 100 000 человек в год). Более половины жертв - дети и пожилые люди, которые наиболее уязвимы к недоеданию. В исследовании говорится, что только с 2012 года в результате санкций погибло более миллиона детей.

Причем голод и лишения не являются случайным побочным эффектом западных санкций; они являются их ключевой целью. Это ясно из меморандума Госдепартамента от апреля 1960 года, в котором разъясняется цель санкций США против Кубы. В нем предписывалось незамедлительно предпринять все возможные меры для ослабления экономической жизни Кубы, лишить республику денег и поставок, снизить денежную и реальную заработную плату, вызвать голод, отчаяние и свержение правительства.