Жителя Воронежа задержали за переводы средств военным на Украину

Сотрудники ФСБ задержали в Воронеже россиянина по подозрению в государственной измене.

мужчина переводил в криптовалюте средства на счета военизированного подразделения, созданного под контролем ГРУ Минобороны Украины, сообщили в ЦОС ФСБ.

Установлено, что злоумышленник сам вышел на связь с представителями иностранных спецслужб через соцсети.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигурант дела заключен под стражу. В отношении арестованного продолжаются следственные действия на предмет других возможных эпизодов противоправной деятельности.