Михаил Шуфутинский накануне 3 сентября получил российское гражданство

Михаил Шуфутинский получил российский паспорт. Не многие знают, что у 77-летнего певца, который уехал из СССР в США в 1981 году, а спустя девять лет вернулся, до сих пор не было гражданства России. В нашей стране исполнитель хита про третье сентября все эти годы находился с постоянным видом на жительство.

Шуфутинский не стал возвращать российское гражданство в 90-е потому, что не был уверен, что останется здесь навсегда. Как говорил сам певец, в США в ту пору не приветствовали наличие второго гражданства. Кроме того, американский паспорт позволял ему свободно передвигаться по миру, чего с российским делать, к сожалению, не получается.

Однако в 2022 году у Шуфутинского истек срок действия американского паспорта, выяснил SHOT, и певец решил все же обзавестись российским гражданством. Telegram-канал утверждает, что заветный паспорт шансонье получил 24 августа.

Сам певец пока не комментировал новости о получении российского гражданства.