Песков: "На слово верить нельзя никому"

Гарантии безопасности для России должны быть оформлены в виде юридически обязывающих документов.

На слово верить никому нельзя: ни партнерам на Западе, ни президенту США Дональду Трампу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью изданию "Аргументы и Факты".

"У нас хороший опыт здесь, и поэтому, конечно, на слово верить нельзя никому", - сказал представитель Кремля.

Ранее Песков в рамках в интервью РИА Новости на ВЭФ заявил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены и Украине, и России.