Собянин и Любимова открыли выставку Русского музея на ВДНХ

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли на ВДНХ выставку, где представлены работы из коллекции Русского музея с образами Москвы. Здесь можно увидеть город в разные периоды, а также узнать о выдающихся жителях.

Золотые купола Кремля, храмов и монастырей. Древняя столица и современный мегаполис. Москва получила удивительный подарок на день рождения. 115 шедевров совершили путешествие из Петербурга. Русский музей впервые привёз такую значительную часть своей коллекций.

Все работы связаны с Москвой. Такая своеобразная её летопись. Иконы Андрея Рублёва - свидетельства того, как развивалась московская школа иконописи. А 15 редчайших работ французского художника Жерара Делабарта - возможность увидеть еще допожарную Москву.

"Обращать внимание стоит, конечно, на архитектуру - это белокаменный Кремль и московские улицы центральные, которые сегодня и после пожара, конечно, сильно изменились, это деревянная Москва опять-таки допожарная. После пожара Москва больше отстраивается из камня", - рассказала Елена Жук, заместитель генерального директора ВДНХ.

На работах Федора Алексеева - и Кремлёвский холм, и Соборная площадь, и ансамбль Чудова монастыря. И совершенно сказочный город у Апполинария Васнецова. А еще Нестеров, Серов, Шишкин, Бродский. И не всегда художники - москвичи.

"С 18 века петербургские художники академической школы они как раз всегда стремились в Москву, как тогда говорили - для снятия видов", - пояснила Алла Манилова, генеральный директор Русского музея.

Монументальные работы Ильи Репина почти никогда не покидали стен Русского музея. Центральный павильон ВДНХ оказался идеальным пространством для его грандиозного полотна "Торжественное заседание Государственного совета".

Конечно, на выставке и целая портретная галерея знаменитых москвичей. И меняющаяся новая Москва. Сразу несколько тонких лиричных работ Юрия Пименова.

Сегодня среди первых посетителей выставки - министр культуры Ольга Любимова и мэр Москвы Сергей Собянин. Он отметил - неслучайно выставка открывается именно на ВДНХ.

"ВДНХ продолжает развиваться. Сегодня здесь уже создан такой один из крупнейших музейных комплексов страны, свыше 30 музеев. Вот мы закончили с реставрацией Центрального павильона и вдохнули в него новую жизнь, и эта новая жизнь открывается таким замечательным проектом вместе с Русским музеем. Мы начинаем организовывать целый ряд проектов с крупнейшими российскими музеями, международными проектами с музеями Китая, Индии, Бразилии, Мексики", - отметил Собянин.

Новое слово на выставке, конечно же, цифровые технологии. Несколько картин "оживили" с помощью нейросетей. И можно прогуляться по васнецовской улочке старой Москвы. И понаблюдать за суриковским "Степаном Разиным" и репинскими участниками Госсовета. Открыта выставка будет до февраля 2026 года.