Собянин: Завершен второй этап реконструкции киностудии Горького на Эйзенштейна

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Ольга Любимова открыли новые павильоны Киностудии Горького на улице Сергея Эйзенштейна.
Так завершен второй этап реконструкции исторической площади Киностудии. Здесь есть производственный комплекс. Центр костюма и реквизита. А также многофункциональный и широкоформатный зал на 300 мест. Финальный этап реконструкции планируют завершить до конца года.
"Сегодня здесь реализуется масштабная реконструкция и строительство на двух площадках: на Эйзенштейна и на Валдайской. Всего это будет больше 100 тысяч квадратных метров современных съемочных площадей, образовательных, технологических, один из лучших съемочных центров не только Москвы, но и России", - отметил Собянин.