Блогер Эльдар Джарахов и певица MONA спасли своих собак из "черной передержки"

Сегодня ночью в Подмосковье спасали собак, которые попали в так называемую "черную передержку". Инициаторами освобождения животных стала известная пара блогеров, которая оставила своих любимцев "профессиональным кинологам", а получила обратно измученных питомцев. Делом заинтересовалась прокуратура Московской области.

На четверолапого любимца Денни - молодого кобеля немецкой овчарки - хозяева смотрят, едва сдерживая слезы. Вместо жизнерадостного игривого пса с передержки, куда они определили собаку на время отпуска, к ним вышло испуганное покалеченное существо. При этом все полтора месяца, что длилась разлука, кураторы передержки отправляли фотоподтверждения, что с их питомцем всё хорошо.

В такой же ситуации оказались и другие хозяева питомцев, разбуженные среди ночи тревожными новостями. Нагромождения с клетками с десятками голодных и больных собак - таковыми в реальности оказались условия содержания животных в комфортабельной зоогостинице, раскрученной в соцсетях. Поверив в красочные рассказы о дрессуре и индивидуальном подходе, многие становились клиентами и привозили сюда своих любимцев.

"Как вы видите, все спят в клетках. Все живут в клетках, в поносе, в рвоте. Моя собака была в крови, прогрызла прутья клетки. Поэтому такое отношение должно караться", - говорит певица Мона.

Певица Мона со своим молодым человеком звездным блогером Эльдаром Джараховым забили тревогу одними из первых, когда забрали отсюда в ужасающем состоянии своих питомцев.

Действовать не мешкая и спасать остальных животных решили, когда от таких же пострадавших, как и они, получили это видео. В чате пострадавших больше четырех десятков владельцев. Многие не могли поверить, пока не приехали за своими питомцами по указанным добровольцами адресам.

Та самая Карина - учредительница горе-передержки - на вопросы бывших клиентов реагирует безучастно. Как выяснилось, с собаками она "работала" и раньше. Сколько ещё животных прошло через руки чёрных кинологов, ещё предстоит выяснить. К делу уже подключились полиция и прокуратура.

Сейчас на месте полиция продолжает опрашивать потерпевших. Только по приблизительным подсчётам, сумма нанесенного ущерба - десятки миллионов рублей. За свои услуги в сутки за каждую из собак предпринимательницы получали от 5 000 рублей.