В Москве в выходные состоится фестиваль "День ходьбы" и парад ретротранспорта

В эту субботу в Москве состоится фестиваль "День ходьбы". Более 10 тысяч участников пройдут маршрутом от Ростовской набережной до стадиона Лужники.

Регистрация участников начнется с 9 утра, а старт дадут ровно в полдень. В связи с этим нельзя будет проехать по Смоленской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей и Лужнецкой набережным. Снимать ограничения планируют после 16 часов.

В субботу перекроют движение в центре Москвы. Там состоится юбилейный 20-й парад ретротранспорта. Колонна стартует от метро "Новокузнецкая" в сторону Чистопрудного бульвара.

С половины девятого утра ограничат движение в Садовническом проезде, затем в Устьинском и на Большом Устьинском мосту, а ещё на Яузском, Покровском и Чистопрудном бульварах. Кроме того, не будут ходить трамваи между Павелецким вокзалом и метро "Чистые пруды".