В Московском зоопарке у морских котиков родился детеныш. Воспитывают его в семье своеобразно.

Щенок - так называют потомство этих животных - окреп. Мать - самка Юшка - уже не боится отпускать наследника в свободное плавание. Да и сама охотно плещется с ним в прохладной воде.

Даже голоса не повышает! А ведь ещё недавно мама и сын истошно кричали друг на друга. Эксперты называют этот процесс сложным словом "запечатление". Так в природе самка и новорождённый запоминают голоса друг друга среди сородичей.