Онколог прокомментировал фото Кейт Миддлтон с новым цветом волос: "Болезнь возвращается"

4 сентября Кейт Миддлтон вышла в свет впервые после того, как сменила цвет волос. С недавних пор будущая королева Великобритании осветлилась и почти стала блондинкой.

Вот только в Сети неоднозначно отнеслись к преображению принцессы Уэльской. Некоторые особо наблюдательные фанаты предположили, что Кэтрин надела парик, мол, ее волосы никогда не отличались такой пышностью, густотой и длиной. Вслед за этим в Сети поползли слухи, что от народа скрывают правду о состоянии Миддлтон. Некоторые пользователи Сети сделали вывод, что Кейт возобновила борьбу с раком, однако еще может совершать свои королевские обязанности, поэтому Дворец и молчит о настоящем положении дел.

Журналисты взяли комментарий у врача- онколога Евгения Черемушкина. Он напомнил, что выздороветь от рака невозможно, можно лишь уйти в ремиссию, которая предполагает регулярные осмотры и проверки. "Волосы выпадают на 2-3 курсе терапии. Причина в том, что луковицы чувствительны к интоксикации. Они поражаются при большей части составов. Но погибает луковица не навсегда. Потом рост возобновится, причем чаще всего растут волосы другой структуры, кудрявые", - рассказал специалист.

По его мнению, если недуг вернулся, то ситуация для Кейт Миддлтон складывается тревожная. "С каждым возвращением болезни прогноз выживаемости ухудшается. Болезнь возвращается, уже за счет поражения клеток, которые в первый раз были к ней устойчивы", - объяснил онколог Woman.ru.