ВС России освободили Марково в ДНР

Подразделения "Южной" группировки ВС России в результате активных действий освободили Марково в ДНР. В Минобороны России отметили, что за неделю российская армия освободила четыре населенных пункта.

По данным военного ведомства, в течение недели в северо-западной части Черного моря уничтожено шесть быстроходных безэкипажных катеров ВСУ. Кроме того, средства ПВО уничтожили за неделю 12 управляемых авиабомб и 13 снарядов РСЗО HIMARS.

В течение недели с 30 августа по 5 сентября российские войска нанесли массированный и четыре групповых удара высокоточным оружием и ударными беспилотниками. В результате поражены предприятия украинского ВПК, объекты инфраструктуры, военные аэродромы. Также под удар попали пункты временной дислокации ВСУ, националистов и иностранных наемников. Уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS и пусковая установка американского ЗРК "Patriot".