Mash: актрису Аглаю Тарасову задержали с наркотическими веществами

У актрисы Аглаи Тарасовой нашли наркотики в аэропорту Домодедово. Артистку задержали с вейпом с гашиш-маслом внутри. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. Скоро ей изберут меру пресечения, передает Mash.

Сообщается, что актриса прибыла в Россию из Израиля несколько дней назад.

Пока сама Аглая Тарасова никак не прокомментировала эту информацию.

Зато в Сети бурно отреагировали на новость. Некоторые интернет-пользователи вспомнили скандал, который несколько лет назад произошел со звездой комедийного сериала "Счастливы вместе" Натальей Бочкаревой. Тогда ее остановили для проверки документов во время рейда "нетрезвый водитель". Состояние актрисы вызывало подозрение, но пройти медицинское освидетельствование она отказалась. В итоге во время личного досмотра у Бочкаревой обнаружили полграмма кокаина.

Дело дошло до суда. В результате Наталья Бочкарева отделалась штрафом.