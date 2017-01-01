Путин отправил посла в Турции в Узбекистан

Президент России Владимир Путин снял с должности послов России в Турции и в Узбекистане.

Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовой информации.

Посол России в Турции Алексей Ерхов переходит на должность посла России в Узбекистане. По информации "Коммерсанта", его место в Анкаре займет замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Занимавший пост посла России в Узбекистане Олег Мальгинов отправлен в отставку.

Ерхов работал послом в Турции с 19 июня 2017 года. 11 июля 2025 года срок его службы завершился. Мальгинов был назначен послом России в Узбекистане 5 марта 2021 года. В июне 2025 года он тоже объявил об окончании своей миссии.