Импортозамещенный "Суперджет-100" прошел испытания в воздухе

Знаковое событие для отечественного авиастроения. На Дальнем Востоке прошли испытания первого полностью импортозамещенного лайнера "Суперджет-100".

Самолет, построенный по серийным технологиям, провел в небе около часа. Воздушное судно достигло высоты 3 километра, разогналось до максимальной скорости, выполнило необходимые маневры.

По итогам экипаж испытателей не выявил никаких нареканий. Как отмечают летчики, машина показала себя комфортной в управлении, двигатели работали устойчиво во всех режимах.

Борт оснащен российскими системами и агрегатами, включая новейшие силовые установки ПД-8. Как подчеркнули в Ростехе, принявший в испытаниях лайнер был представлен в том облике, который планируется для поставок заказчикам. На данный момент в производстве находятся уже 24 "Суперджета".