Подробности задержания Аглаи Тарасовой с наркотиками

Сегодня, 5 сентября, в Сети распространилась информация о задержании популярной актрисы, дочери артистки Ксении Раппопорт Аглаи Тарасовой. Сообщалось, что ее задержали в аэропорту Домодедово с наркотическими веществами.

Теперь появились детали происшествия. В частности, SHOT передает, что инцидент случился еще в конце августа. Аглаю Тарасову задержали при прохождении "зеленого коридора". Актриса прилетела из Тель-Авива с чемоданом и ручной кладью. Таможенники остановили ее для досмотра и в чемодане обнаружили одну электронную сигарету. Жидкость электронки вызвала подозрение и её отдали на экспертизу. Внутри оказалось гашишное масло.

Mash уточняет, что речь идет о 0,4 грамма масла каннабиса, что считается значительным размером. Таким образом Аглае Тарасовой грозит срок от трех до семи лет тюрьмы и штраф до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до пяти лет.