Трое россиян вошли в топ-5 лучших вратарей НХЛ

Список десяти лучших вратарей Национальной хоккейной лиги опубликован в преддверии открытия сезона-2025/2026. В Топ-10 вошли четверо россиян, трое из них – в первой пятерке.

Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский занял вторую строку в Топ-5 НХЛ. Третий в списке – вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин, четвертым идет Сергей Бобровский из "Флорида Пантерс" - действующего обладателя Кубка Стэнли. А в Топ-10, на шестом месте - Илья Сорокин из "Нью-Йорк Айлендерс".

Лучшим среди лучших в рейтинге назван американец Коннор Хеллебайк из "Виннипег Джетс". Он в течение двух последних сезонов награждался призом лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ - "Везина Трофи". Новый сезон НХЛ стартует в ночь на 8 октября.