Трамп отказался портить отношения с Путиным

Дональд Трамп не намерен портить отношения с Владимиром Путиным. О своей решимости поддерживать хорошие контакты с президентом России американский лидер заявил своим советникам, сообщает NBC News.

Источник телеканала напомнил, что еще в первый президентский срок Трамп говорил, что в интересах США поддерживать нормальные отношения с Путиным. Американский лидер отметил, что его российский коллега контролирует ядерный арсенал.

Кроме того, в Белом доме считают, что поддержание хороших контактов с Москвой потенциально является преимуществом для Трампа. В этом случае президент США может позиционировать себя как посредника в усилиях по урегулированию на Украине, которому могут доверять как в Москве, так и в Киеве. Ранее сообщалось, что Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России, несмотря на договоренности с европейскими лидерами.