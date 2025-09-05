Аглая Тарасова может провести домашний арест в элитной квартире

Сегодня, 5 сентября, в Сети распространилась информация о задержании популярной актрисы, дочери артистки Ксении Раппопорт, Аглаи Тарасовой. Сообщалось, что ее задержали в аэропорту Домодедово с наркотическими веществами.

Против актрисы возбуждено уголовное дело. Для Аглаи Тарасовой следствие попросит домашний арест по делу о контрабанде наркотиков, сообщили в пресс-службе Домодедовского городского суда Московской области РБК.

Если актрису действительно отправят под домашний арест, то его она проведет в своей элитной квартире в центре Москвы. Как уточняет SHOT, три года назад Аглая Тарасова взяла в ипотеку трехкомнатную квартиру на Малой Никитской площадью 139 "квадратов". Цена жилья в таком доме оценивается около 125 миллионов рублей.

Тем временем журналисты связались с возлюбленным Аглаи Тарасовой, актером Антоном Филиппенко. Он признался, что впервые слышит о том, что случилось с актрисой. "Пытаюсь выяснить, что происходит. Не отрывайте меня от важного дела. Ничего не знаю, где она и кто с ней, общались два дня назад", - отрезал Филиппенко. Актер собрался ехать в отдел, передает Starhit.