Трамп потерял Россию и Индию

Соединенные Штаты потеряли Россию и Индию, пожаловался президент США. Как написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social, Москва и Нью-Дели ушли к "глубочайшему и темнейшему Китаю".

Тем не менее, американский лидер пожелал России и Индии долгого и процветающего будущего вместе. Этот комментарий Трамп сопроводил совместной фотографией президента России Владимира Путина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и председателя КНР Си Цзиньпина. Снимое был сделан во время саммита ШОС в Китае.

Ранее источники в Белом доме сообщили, что Трамп все более пессимистично настроен относительно перспектив завершения конфликта на Украине. Американский лидер сомневается в эффективности своего посредничества в его урегулировании.