Букингемский дворец выступил с печальным сообщением на фоне слухов о рецидиве рака у Кейт Миддлтон

Букингемский дворец выступил с печальным заявлением. Информация о смерти герцогини Кэтрин (Екатерина) размещена на официальном сайте Дворца, а также в социальных сетях.

"С глубокой скорбью Букингемский дворец сообщает о кончине Ее Королевского высочества герцогини Кентской. Ее Королевское высочество мирно скончалась прошлой ночью в Кенсингтонском дворце в окружении своей семьи", - значится в сообщении.

Отметим, что герцогине Кэтрин было 92 года.

Меж тем в Сети обсуждают первый выход в свет тезки Кэтрин, супруги принца Уильяма, Кейт Миддлтон. С новой силой вспыхнули слухи о том, что у нее рецидив рака. Поводом для разговоров послужила необычная прическа принцесса Уэльской. Дело в том, что с недавних пор Миддлтон осветлила волосы и стала почти блондинкой.

Некоторые особо наблюдательные фанаты предположили, что Кэтрин использует парик, мол, ее волосы никогда не отличались такой пышностью, густотой и длиной. Вслед за этим поползли слухи, что от народа скрывают правду о состоянии Миддлтон. Некоторые пользователи Сети сделали вывод, что Кейт возобновила борьбу с раком, однако еще может совершать свои королевские обязанности, поэтому Дворец и молчит о настоящем положении дел.