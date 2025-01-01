Театр "Ленком" решили объединить с ЦДР до конца 2025 года

Объединение Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" и "Центра драматургии и режиссуры" запланировано на декабрь 2025 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуаций.

Как сообщает ТАСС, 5 сентября на Основной сцене "Ленкома" состоялся сбор труппы. Присутствовали коллективы обоих театров, а также начальник управления театров столичного департамента культуры Александр Фокин. Он признал, что есть определенные сложности - например, коллективы должны были объединиться уже к сегодняшнему дню.

"Центром режиссуры и драматургии" руководит Владимир Панков. В январе 2025 года он был назначен художественным руководителем "Ленкома", сохранив за собой должность в ЦДР. Панков уверен, что симбиоз театров пойдет им на пользу - как с творческой, так и с административно-хозяйственной точки зрения.