Ограничение на снятие наличной валюты продлили в России

Банк России пролонгировал еще на полгода, до 9 марта 2026 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Об этом рассказали в пресс-службе регулятора в пятницу, 5 сентября.

Как уточняется на официальном сайте Центробанка, это связано с действующими антироссийскими санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.

Те, кто открыл валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года, могут снять не больше 10 тысяч долларов США или эквивалентной суммы в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Кроме того, кредитно-финансовым организациям еще на полгода запретили взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября в России банки обязаны при получении гражданами денег через банкоматы проводить проверку на признаки выдачи средств без добровольного согласия. В Госдуме подчеркнули, что это не означает массовых ограничений на снятие наличных — такая мера коснется только тех, кого заподозрили в участии в дропперских схемах.

В Европе между тем запретили европейским гражданам вывозить наличные евро в Россию даже для лечения после того, как в марте 2022 года власти Евросоюза установили запрет на поставку в Россию банкнот евро в рамках антироссийских рестрикций.