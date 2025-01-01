США впервые за треть века купили яйца в России

Соединенные Штаты в июле 2025 года впервые с 1992 года закупили яйца домашних кур в России. Это следует из официальных данных американского статистического ведомства.

Как пишут "Известия", ссылаясь на эти данные, на фоне резкого подорожания пищевых яиц из-за эпидемии птичьего гриппа в США возникла необходимость обратиться к новым поставщикам.

Из-за этого американская сторона потратила 455 тысяч долларов на российские куриные яйца. Закупку осуществили на фоне постепенного налаживания диалога между Вашингтоном и Москвой.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин припомнил, что в 2023 году возникла проблема с ценами на куриные яйца в России, однако ситуацию "поправили". Росстат подсчитал, что за 2023 года куриные пищевые яйца подорожали в нашей стране более чем в 1,6 раза.

В 2025 году возникли вопросы относительно другого продукта — картофеля. На встрече главы государства Владимира Путина с представителями различных отраслей бизнеса президенту рассказали, что "у нас картошки-то не хватает". Российский лидер пообщался на эту тему с белорусским коллегой Александром Лукашенко — тот заявил, что "и у нас уже всё в Россию продали".