"Похороните всех друзей, справите 80-летие и уйдете сами": Кобзон до конца дней верил в смертельное пророчество Глобы

Иосиф Кобзон скончался 30 августа 2018 года. Народный артист СССР не дожил 12 дней до 81-го дня рождения.

Свои последние мгновения исполнитель провел в больнице. 20 июля Кобзона госпитализировали в тяжелом состоянии. Певца сгубил рак. О проблемах со здоровьем Кобзона стало известно в 2005 году, когда у него обнаружили онкологическое заболевание. В Германии Иосиф Давыдович сделал операцию, после чего приехал лечиться в Россию. Многие годы артист проходил химиотерапию.

Похоронили Кобзона на Востряковском кладбище в Москве. Народный артист СССР должен был упокоиться на Новодевичьем, но еще в 1997 году отдал свое место для режиссера и руководителя Московского государственного театра эстрады Бориса Брунова. Певец был возмущен, что городские власти отказались похоронить режиссера на центральном кладбище столицы.

Иосиф Давыдович всегда был щедрым и справедливым. Возможно, на характер артиста повлияло то, что он рос в большой семье. И все тяготы и радости делил с отцом и матерью, братьями и младшей сестренкой. С годами его род разрастался: двое детей, множество внуков.

О том, как уходил народный артист СССР в беседе с "Экспресс газетой" вспомнила его сестра Гелена Кандель. "15 лет… Его спасала иммунная терапия. Может, еще подольше бы прожил. Ему вводили новый препарат, прием которого нельзя было прерывать. А Иосиф в Испании заболел, сепсис начался, и он приостановил лечение этим препаратом", — призналась родственница Кобзона.

Кроме того, по словам Гелены, певца изводило давнее пророчество. Кобзон, оказавшись в больнице, решил, что его дни сочтены и отказался бороться за жизнь.

"В начале 90-х во время круиза астролог Павел Глоба предсказал брату точную дату его ухода. Заявил: "Похороните всех друзей, справите 80-летие и уйдете сами". Я сзади на диване сидела и все слышала. И поняла: эмоциональный брат стал ждать этого момента. Так сильно на него слова Глобы повлияли. В последние дни, находясь в клинике, Иосиф не хотел кушать, хандрил. Нелли подняла на ноги всех врачей, но они развели руками: "Не старайтесь, ничего уже сделаешь: он перестал бороться и уже приготовился уйти"", — поделилась Кандель.