ВСУ начали артиллерийский обстрел Энергодара

Украинская артиллерия обстреливает город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. Об этом сообщил в Telegram глава администрации населенного пункта Максим Пухов.

Пухов предупредил энергодарцев, что зафиксированы прилеты в непосредственной близости от городской застройки. Жителей города попросили горожан оставаться в безопасных местах. Гражданам напомнили, что следует воздержаться от посещения 1-го микрорайона, района городского парка и гаражных кооперативов.

ВСУ почти ежедневно обстреливает окрестности Энергодара и Запорожской атомной электростанции. При этом МАГАТЭ, признавая факты обстрелов, ни разу не указало виновных в атаках на станцию.