Возбуждено дело о крушении легкомоторного самолета в Подмосковье

Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России возбудил уголовное дело в связи с авиакатастрофой в Подмосковье.

Как рассказали в ведомстве в пятницу, 5 сентября, расследование ведется по части 2 статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека), сообщает ТАСС.

Как уточняет РИА Новости, самолет "Авиатика" упал в районе деревни Ильясово под Луховицами в Московской области. Воздушное судно полностью разрушено, но возгорание после удара о землю не началось. Погиб пилот, управлявший самолетом.

Причина авиакатастрофы устанавливается, на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

