Названы сервисы, которые будут доступны при отключении мобильного интернета

В перечень интернет-ресурсов и онлайн-платформ, которые будут доступны россиянам даже при ограничений работы мобильного интернета, включены наиболее востребованные и социально значимые отечественные сервисы и сайты. Об этом рассказали в пятницу, 5 сентября, в Минцифры.

Ведомство пояснило, что пресловутый список формировали на основе рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов России. В него вошли социальные сети, маркетплейсы, навигаторы, сервисы такси, службы доставки, супермаркеты, личные кабинеты операторов связи.

Наряду с этим доступ будет обеспечен к "Госуслугам", платформе для дистанционного голосования, сайтам президента и правительства Российской Федерации.

Этот список не является исчерпывающим — по необходимости его будут дополнять, цитирует сообщение министерства ТАСС.

Месяцем ранее глава Минцифры Максут Шадаев обещал, что "когда происходит блокировка, по капче пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости". Он заверил, что "мы отдельно пропишем и выделим в данном случае, чтобы не отказывали банкоматы, устройства самообслуживания и так далее".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что во время спецоперации важно соблюдать требования безопасности — "угроза существует, угроза очевидна", поэтому "нужно принимать соответствующие меры".