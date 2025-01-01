Берлин закупает ракеты для Patriot

Германия планирует закупить ракеты для систем Patriot и IRIS-T SLM. Также в планах покупка истребителей Eurofighter, сообщило агентство Reuters.

Как указано в документе, на который ссылается агентство, кабмин планирует до конца 2025 года получить одобрение парламента примерно на 80 оборонных проектов. Их общая стоимость превышает 25 миллионов евро, закупки должны быть одобрены бюджетным комитетом Бундестага.

В список входит так называемый пятый транш истребителей Eurofighter. По словам бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца, в него входило 20 самолетов, боевые машины пехоты Puma, бронетранспортеры Boxer и другие виды вооружения.