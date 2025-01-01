Завершился второй этап реконструкции исторической площадки киностудии имени Горького

Новые съемочные павильоны в ожидании команды "мотор". На площадках - тишина. За год с небольшим, что идет реконструкция, легендарная фабрика кино настолько преобразилась, что с трудом верится в десятилетия простоя и запустения.

Осмотрев ход строительных работ, мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова сообщили, что киностудия имени Горького уже в будущем году вернется в строй.

"Министерство культуры вложило достаточно серьезный ресурс, дало толчок развитию этой площадки. Мы подхватили этот проект. Сегодня здесь реализуется масштабная реконструкция и строительство на двух площадках: на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде. Всего это будет больше 100 тысяч квадратных метров современных съемочных площадей, образовательных, технологических - один лучших съемочных центров не только Москвы, но и России", - сказал глава города.

Киностудии имени Горького в этом году исполняется 110 лет. Здесь сняли 1120 киношедевров. "Карнавал", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры" - только часть из них. Последние годы студия перестала соответствовать требованиям современного съемочного процесса. И работа была практически приостановлена. Реконструкция все изменит.

"Для нас очень важно, чтобы благодаря такому пространству наше отечественное кино пополнялось новыми знаковыми картинами на многие долгие годы вперед и на многие поколения вперед. Так что огромное спасибо всей вашей команде, которая в такие сроки сотворила эту сказку", - отметила Любимова.

В многочисленных корпусах инженеры заканчивают монтаж нового оборудования. Это - производственный комплекс. В составе которого современный съемочный павильон и две малые студии, позволяющие снимать телепрограмму или фильм, что называется, под ключ.

Отдельное помещение - у Центра костюма и реквизита. А это более 200 тысяч единиц хранения! Барельеф Максима Горького, созданный художником киностудии в конце 50-х, был случайно обнаружен во время капремонта. И теперь - главный элемент фойе кинозала.

Помещение-трансформер меньше чем за минуту подгоняется под любую задачу.

"Вместо широкоформатного зала, где можно было смотреть только кино, зал киностудии имени Горького превратился в многофункциональное пространство, в котором можно проводить концерты, кинопоказы, ПКФ и мероприятия различного формата: кинофестивали, вручение наград и прочее", - указал Максим Кривцов, главный инженер проекта реконструкции широкоформатного зала киностудии имени Горького.

Большой киноэкран 15 на 8 метров, уникальная система акустики. Сердце кинозала - проектор, позволяющий демонстрировать фильмы в современных форматах, включая 3D, 4К и иммерсивный звук.

По словам мэра, строительство и реконструкцию киностудии имени Горького планируют завершить до конца 2025 года. Анастасия Мартынова, Марсель Бутук, Дмиотрий Власов, ТВ Центр.