День рождения колготок: как "чулочные рейтузы" прошли тернистый путь и завоевали мир

Первая леди США принципиально не носит колготки, игнорируя протокол. Мелания Трамп даже на январской инаугурации Дональда была с голыми ногами. И это в минусовую температуру. По слухам, так она демонстрирует свой бунтарский характер. Колготок нет и в гардеробе супруги 44-го президента США. Мишель Обама считает эту вещь максимально неудобной.

Сложные отношения с колготками и у супруги Джо Байдена. Это сейчас Джилл 74, а когда было всего 70, она позволяла себе выходить на публику на высоких каблуках, в короткой юбке и в невероятно вызывающих черных колготках с графичным рисунком.

Европейские модные дома в шоке от своих первых леди и королевских особ, которые отказываются жить по правилам, казалось бы, неприкосновенного протокола. Так, супруга президента Франции Брижит Макрон в свои 72 тоже не носит колготки, но при этом предпочитает мини-юбки. А 43-летняя принцесса Кейт Миддлтон, которая вообще-то готовится стать королевой Великобритании, часто отдает предпочтение черным колготкам, хотя должна носить исключительного телесного цвета. Между прочим, именно это правило буквально сводило с ума Меган Маркл, супругу принца Гарри, из-за капризов которой его и лишили всех королевских привилегий.

А ведь всего 66 лет назад буквально все дамы мечтали заполучить в свой гардероб этот притягательный предмет, потому что именно колготки считались революционным прорывом в мире моды. Причем если чулки женщины отняли у мужчин благодаря эмансипации, то уже колготки мужчины изобрели специально для женщин – и не ради поддержки феминизма, а ради банального удобства. Глубоко беременная супруга американского промышленного магната Аллена Ганта-старшего отказывалась выходить из дома, потому что из-за большого живота не могла ежедневно надевать на себя конструкцию из чулок и пояса. Именно ради любимой Аллен не просто придумал, как соединить эти две вещи, но и поставил производство на поток. И вот спустя несколько лет - 4 сентября 1959 года - в Нью-Йорке на прилавки выкинули странную штуковину под смешным названием "штанишки", а если дословно – "трусики-ножки".

Колготки мгновенно стали популярны во всем мире. И хотя в Советский Союз диковинку начали завозить из Чехословакии уже в начале 60-х, но еще долгое время они были в страшном дефиците, а многие их не то чтобы ни разу не видели, но и даже никогда о таком чуде не слышали.

Заполучив капронки за бешенный деньги, советские женщины хранили их в холодильнике, чтобы дольше носились, и вообще берегли с такой силой, будто собирались передавать по наследству. Если все же на колготках появлялась стрелка, ее штопали специальным устройством для поднятия петель. И такой аппарат был практически у каждой хозяйки. Но и, казалось бы, безнадежные колготки не выбрасывали – из двух порванных собирали третьи. И уже донашивали до конца, а потом еще и с почетом отправляли на кухню.

В конце 60-х капроновые колготки начал выпускать и Брестский чулочный комбинат – по ГОСТу они назывались "чулковые рейтузы" и стоили всего 3 рубля, только вот выглядели непривлекательно. Поэтому когда советские режиссёры хотели по-настоящему шокировать публику, они показывали в своих картинах необычнее колготки. Так, в 1967 году в фильме "Кавказская пленница" героиня Натальи Варлей появилась в кадре без юбки и в синих капроновых колготках – которые между прочим, привезли аж из Франции. И это был действительно двойной шок, так как цветные колготки считались верхом роскоши.

По этой же причине даже уже в 1989 году в фильме "Интердевочка" на всех проститутках были исключительно импортные колготки – от белых кружевных до чёрных с узорами. Такие можно было купить лишь за волюту, а главная героиня и вовсе носила черные колготки со швом сзади – за такое могли и с работы уволить. Ну а таксисты в том числе и по колготкам вычисляли богатых клиенток.

Сегодня к своему 66-му дню рождения колготки побили все возможные рекорды – и по разнообразию моделей, и по цветовой гамме, и по разбросу цен. В общем, стали настолько заурядным предметом гардероба, что многие их даже престали стирать – проще выбросить и купить новые. Но зато именно эта доступность вывела рынок чулочных изделий в рейтинг лидеров по товарообороту, а самые успешные владельцы чулочных фабрик давно числятся среди миллиардеров в списке "Форбс".

Ну а истинные же фанаты колготок и сейчас продолжают хранить в них лук. Уж больно вентиляция хорошая.