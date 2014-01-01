Украинские националисты несут потери. И происходит это не на передовой, а в глубоком тылу. Андрей Парубий получил восемь пуль во Львове – самом отдаленном от зоны боевых действий городе. Еще не успело остыть тело коменданта Майдана, а в его убийстве уже обвинили Россию.

Если в первые дни после убийства "русский след" был чуть ли не единственным вариантом, то уже 1 сентября ситуация изменилась.

"Мы работаем над этой версией. Пока доказательной базы нет", - сказал Вадим Онищенко, глава управления СБУ по Львовской области.

Чуть позже заказ российских спецслужб трансформировался в шантаж исполнителя. Якобы за убийство Парубия Михаилу Сцельникову обещали передать тело сына, погибшего под Бахмутом. Впрочем, любые спекуляции на тему "руки Кремля" развеял сам подозреваемый. На допросе и во время общения с прессой он держался на удивление уверенно: "Это неправда. Единственное, что я хочу, чтобы сейчас меня быстро осудили, я признаю, что я его убил. И буду пытаться обменяться на военных и уехать в Россию, чтобы искать тело своего сына. Больше меня ничего не интересует".

Очевидно, что российским спецслужбам Парубий полезнее был живым. Хотя бы потому, что его можно было допросить и судить. За причастность к убийствам на Майдане, за мирных одесситов, заживо сожженных в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Но все это не означает, что подозреваемого не могли использовать спецслужбы украинские. Причем втемную, надавив на личные мотивы. Сцельников, как и многие на Украине, ненавидит Зеленского. И считает его виновным в гибели своего сына. Который, справедливости ради, был националистом и пошел в ВСУ по собственному желанию.

Нюанс в том, что для самого Зеленского Парубий мог быть опасен. Хотя бывший глава СНБО открыто и резко не критиковал нынешний киевский режим, но все же считался оппозиционером. И, что более важно, имел колоссальный опыт организации протестов на Украине. А любые протесты для Зеленского, чей рейтинг стремится к нулю, сейчас могут стоить бункера на Банковой.

На вопрос журналистов, почему в качестве жертвы подозреваемый выбрал Парубия, Сцельников ответил, мягко говоря, неожиданно: "Потому что он был рядом. А если бы я жил в Виннице, то был бы Петя".

Хотя мотив подозреваемого простой и понятный, некоторые сомнения в отсутствии помощи со стороны СБУ или другой украинской спецслужбы возникают, если посмотреть на видео с камер наблюдения. Сцельников знал, где они находятся, поэтому не попадал в кадр. Даже момент убийства снят сбоку и не виден из-за деревьев. Уходил и переодевался исполнитель в слепых зонах, где камер вовсе не было.

Несостоявшаяся жертва из Винницы - Петр Порошенко - тем временем под впечатлением от убийства Парубия внезапно потребовал запретить на Украине одну из социальных сетей: "Правоохранительные органы довели до меня информацию, что убийство было организовано через соцсеть "Телеграм". И сейчас через эту соцсеть происходят террористические действия против Украины. И это дело чести, дорогие друзья, побратимы и посестры, запретить "Телеграм" на Украине здесь и сейчас".

Убийство так называемого побратима большинство коллег использовали для самопиара. Некоторые заявления были слишком экзотическими даже для такого места, как Верховная рада: "Я предлагаю улицу Банковую переименовать и дать ей гордое имя Андрея Парубия. Прошу поддержать мое предложение. Герои не умирают".

С последним утверждением сам Парубий согласиться уже не может. И не только он. На Украине были убиты уже как минимум три известных националиста. И это не считая ликвидированных на фронте. В марте в Одессе расстреляли Демьяна Ганула. Он был одним из организаторов и исполнителей расправы над одесситами в Доме профсоюзов. Ганула застрелили в центре Одессы среди бела дня. Убийцей оказался 46-летний местный житель Сергей Шалаев. Накануне он дезертировал из ВСУ. Мотивом, скорее всего, стала ненависть к Ганулу из-за его участия в силовой мобилизации. Он был одним из так называемых гражданских помощников ТЦК. Известен случай, когда Ганул с подельниками избили и мобилизовали одесского фитнес-тренера за критику военкомов.

Как и в случае с Парубием, убийство Ганула также пытались приписать российским спецслужбам. Впрочем, никаких доказательств предоставлено не было. Российский след усиленно искали и в июле прошлого года, когда во Львове была убита националистка Ирина Фарион. Бывший депутат Верховной рады, называвшая всех русскоязычных "генетическим мусором", умерла от выстрела в висок через несколько часов после нападения. Спустя неделю в Днепропетровске задержали предполагаемого исполнителя - 18-летнего Вячеслава Зинченко. Он, впрочем, вину не признал. Как и свою связь с Россией.

Убийство все еще расследуется, украинская полиция заявляет, что Зинченко мог действовать по указке одной из националистических группировок, которая расправилась с Фарион за предательство принципов. Оказалось, что экс-депутат долгое время скрывала свое членство в Коммунистической партии Советского Союза, в КПСС она вступила в 1988 году. Сама Фарион перед убийством оправдывалась, что членский билет ей нужен был исключительно для продвижения по службе.

Некоторые на Украине связали все эти три убийства между собой. Впрочем, следователи заявляют, что это совершенно разные эпизоды. Хотя тот же Зинченко, когда узнал об убийстве Парубия, не стал скрывать своей радости.

Даже если прямой связи между тремя убийствами нет, все они говорят о глубочайшем кризисе в украинском обществе. Люди ненавидят друг друга до такой степени, что готовы убивать. Коррупция, силовая мобилизация и двойные стандарты, когда одни отдыхают в Европе, а другие гибнут в окопах – все это привело к поляризации, невиданной за прежние годы так называемой украинской независимости. Все попытки обвинить Россию в расправах с неугодными провалились почти сразу. Украина же провалилась в хаос глубокого Средневековья, когда убийства не были чем-то запредельным и табуированным.

Единственный же выгодополучатель этих смертей, похоже, всерьез надеется удержать власть. А значит, расправы с конкурентами продолжатся.