Сергей Соседов вышел на связь после 13-часовой операции: "Боль прошла"

Критик Сергей Соседов перенес 13-часовую операцию. 57-летний телеведущий решился на процедуру по пересадке волос больше двух месяцев назад.

Пока Соседов не может похвастаться результатом операции. Хоть критик и доволен процедурой, пересаженные волосы еще не отросли. Чтобы появилась пышная шевелюра, придется подождать.

"У меня на самом деле все хорошо: просто пока волосы, которые мне пересадили, у меня еще не отросли. У меня еще только первые волосы начали расти. Так и должно быть. Потом эти волосы выпадут и вырастут уже более плотные", — объяснил ведущий.

Реабилитация после операции прошла благополучно. По словам Соседова, поначалу ему было очень плохо. "Боль у меня давно прошла. Она проходит на самом деле очень быстро. Примерно в течение пяти дней. Теперь надо ждать, когда волосы отрастут", — поделился Сергей с Ura.ru.

Операция Соседова стоила 200 тысяч рублей, но, как признался критик, ему сделали скидку. Не известно, входит ли в эту сумму реабилитация. Ведь сейчас Сергей делает различные процедуры, чтобы усилить эффект операции.