Украина отвергла идею миротворцев не из "коалиции желающих"

Украина обсуждает размещение на своей территории иностранных военных строго из стран, входящих в "коалицию желающих". Об этом заявил в пятницу, 5 сентября, представитель украинского Министерства иностранных дел Георгий Тихий.

Как подчеркнул чиновник, обсуждение присутствия военных контингентов на Украине ведется только в рамках "коалиции желающих". С учетом этого он призвал "ориентироваться на членов этой группы", сообщает ТАСС.

Ранее от лица "коалиции желающих" было объявлено, что 25 стран готовы послать свои воинские контингенты на украинскую территорию. Но после этого заявления европейские страны стали наперебой отвергать возможность отправки своих военнослужащих на Украину. В частности, так поступили Польша, Италия, Румыния.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объяснил нереализуемость идеи с европейскими миротворцами тем, что в европейских странах "избиратели не хотят об этом слышать", к тому же затраты на отправку западных военных на Украину будут чрезмерными и беспрецедентными.