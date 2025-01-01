Россия настойчиво призывает Японию признать итоги Второй мировой войны, а также свою долю ответственности за ее развязывание. Такое заявление сделал в пятницу, 5 сентября, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, итоги Второй мировой войны на Тихом океане, в том числе Акт о капитуляции Японии, стали неотъемлемой составной частью послевоенного Ялтинско-Потсдамского миропорядка.

В связи с этим Россия настойчиво призывает японские власти в полном объеме признать международно-правовые последствия победы союзных государств, а также свою долю ответственности за развязывание мирового конфликта.

Лавров заверил, что Россия с единомышленниками продолжит просветительскую и военно-мемориальную деятельность по выявлению новых свидетельств преступлений Японии в 1930-е — 1940-е годы, сообщает РИА Новости.

В 2025 году весь мир отмечает 80-летие окончания Второй мировой войны, победы над фашизмом и над милитаристской Японией. Российское Минобороны рассекретило документы, которые рассказывают о вкладе Красной армии в разгром "японского рейха". В частности, опубликованы ранее засекреченные сведения о Маньчжурской наступательной стратегической операции.

Помощник президента России Николай Патрушев заявил, что современным японским дипломатам полезно вспомнить о том, какой геноцид корейцев и китайцев учинила армия Страны восходящего солнца, как и о планах Токио воспользоваться ослаблением СССР в начале Великой Отечественной войны.