У актрисы Аглаи Тарасовой в аэропорту нашли наркотики. Все подробности дела

Аглая Тарасова к вспышкам фотокамер и направленным на нее видеокамерам привыкла. Все-таки актриса - и небезызвестная. Но в Домодедовском городском суде стыдливо прятала глаза за темными очками. На голове - капюшон.

Суд избирает меру пресечения. Актрису подозревают в контрабанде наркотиков. И это - не очередные съемки фильма.

Как пояснил адвокат - на процессе они с подзащитной хотели бы огласить информацию о диагнозе одного из близких родственников Тарасовой. Видимо, хотели намекнуть, что в некоторых странах наркотики растительного происхождения применяют в качестве лекарств. Но только не в России. В итоге суд счел доводы защиты неубедительными. Процесс остался открытым, но без присутствия видеокамер.

Известно, что актриса была в отпуске. Сначала на Мальдивах, потом в Европе. Затем в Израиле. Оттуда прилетела в Москву. Согласно материалам уголовного дела, при прохождении таможенного досмотра в багаже нашли электронную сигарету с жидкостью. Ее отправили на экспертизу. Заключение: в вейпе было гашишное масло. В Израиле этот вид наркотиков частично легализирован. Хранение небольшого количества для личного пользования преступлением не считается. Однако провоз гашишного масла в нашу страну является преступлением - с наказанием до семи лет заключения.

Аглая Тарасова уже бывала на скамье подсудимых. В кино. Играла роль девушки-мажорки, которую за пьяный дебош приговорили к двум годам колонии.

Аглая Тарасова - дочь известной актрисы Ксении Раппопорт. Живущая за границей мама пока никак не прокомментировала скандал с дочерью. Первая известность пришла к девушке после сериала "Интерны", где она играла врача. Потом были фильмы "Лед", за который Тарасова получила "Золотого орла" в номинации "Лучшая женская роль". Фильм "Холоп 2". Ряд других менее значимых, но запоминающихся ролей. В первую очередь, как писали кинокритики, благодаря природному обаянию актрисы.

Поклонники следили не только за кинокарьерой, но и, как полагается, за личной жизнью Аглаи. Среди возлюбленных - партнер по "Интернам" Илья Глинников. Тоже партнер по фильму "Лед" - сербский актер Милош Бикович. И даже американский режиссер Даррен Аронофски. Когда они начали встречаться, Тарасовой было 25, а заокеанскому жениху - 50. И он только расстался с голливудской суперзвездой Дженнифер Лоуренс.

Сейчас, поговаривают, у Аглаи Тарасовой роман с актером Антоном Филиппенко. Бойфренд заявил журналистам - увлечения наркотиками за подругой не замечал. Прокурор просил отправить актрису на время следствия под домашний арест. Суд отказался и избрал ей запрет определенных действий.