Минюст расширил реестр иностранных агентов

Министерство юстиции России обновило в пятницу, 5 сентября, реестр иностранных агентов. В него включены четыре человека и два проекта, а одна некоммерческая организация исключена.

Как уточняет ведомство, статус иноагента присвоен экономисту Олегу Ицхоки*, Сергею Говоруну*, Анне Степановой* и Владимиру Смолину*.

Также иностранными агентами признаны сетевой проект OmTV* и интернет-ресурс "Компромат 1"*.

Вместе с тем из реестра иноагентов исключена автономная некоммерческая организация Краснодарский центр современного искусства "Типография". Минюст уточнил, что это решение было принято в связи с ликвидацией НКО.

Актуальный перечень иностранных агентов опубликован на официальном сайте Министерства юстиции России.

Ранее заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко заявил, что если "сегодня хоть космонавт приземлится с любой планеты и начнет творить чудеса против нашей страны — он будет иноагентом". Политик подчеркнул, что из-за усиления влияния коллективного Запада "меры и формы нового законодательства были вынужденными и необходимыми".

Между тем общественники попросили снять иноагентский статус с рэпера Алишера Моргенштерна*. Движение "Зов народа" считает, что музыкант реабилитировался: свел с лица татуировку, лечится от зависимостей, занимается благотворительностью и признает ошибкой отъезд из России.

* лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр