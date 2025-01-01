Продолжается прием работ на конкурс "СМИротворец-2025"

Прием работ на XVII Всероссийский конкурс средств массовой информации "СМИротворец" на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений продолжается. Для СМИ из Центрального и Северо- Западного федеральных округов он продлится до 15 сентября, всех остальных округов - до 1 октября 2025 года.

Конкурс проводится в шести основных номинациях: "Телевидение", "Печать", "Интернет", "ЭТНОзвук" (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), "Детские и молодежные СМИ", "Нация победителей" (материалы, которые посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы). Помимо основных номинаций также предусмотрена номинация для новых медиа "Блоги" и номинация для студентов профильных вузов "Поколение мультимедиа".

Награждение лауреатов пройдет в ноябре в Москве. Узнать подробности можно здесь.